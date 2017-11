Por Patricia Moreno Sánchez

COPARMEX pide un voto de confianza a los integrantes del recién formado Comité Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ante las críticas de asociaciones civiles y empresariales; sobre la posible vinculación de los integrantes de este organismo con partidos políticos.

José Antonio Quintana presidente de esta Cámara Empresarial, refirió que aquellos que están señalando, están obligados a presentar con argumentos sus acusaciones.

“Es válido que haya critica, pero estoy seguro que así se haya elegido a A, B,C, siempre habrá críticas. Es parte de la sociedad y es sano, sin embargo si hay un tema de fondo les pido que lo demuestren. Que lo demuestren pudimos habernos equivocado”.

No obstante dijo que se hizo un gran esfuerzo para elegir a personas autónomas, libres y con la claridad de que es necesaria la participación de todos para combatir la corrupción.

Mencionar que ayer martes los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana , Karen Berlanga, María del Carmen Leyva, Daniel Valdez, Catalina Aguilar y Francisco Javier Mariscal, rindieron protesta en un acto protocolario en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.

Quintana Gómez, agregó que una vez que se instaló el comité, iniciaran a trabajar de forma inmediata y se sumaran al sistema Estatal Anticorrupción para trabajar de forma conjunta.

Por ultimo insistió que se le dé un voto de confianza, a este comité que es una herramienta ciudadana, por lo que pidió “ no comenzar a dañarla, antes de tiempo y no propiciar la corrupción”.