Por Patricia Moreno Sánchez

El Operativo Mochila no es suficiente para terminar con la problemática de la violencia escolar afirmó el maestro Alejandro Ariza secretario de la sección 23 del SNTE.

Refirió que para modificar esta conducta que se está registrando entre la niñez es la educación y capacitación. Además de invitar a la escuela para padres además de colaborar entre todos los sectores.

“El Operativo Mochila no es suficiente para terminar con la violencia que se registra en algunas escuelas. Es necesario la Educación en la casa y que el padre se haga responsable de que El Niño no cargue una arma o alguna droga, finalmente es su responsabilidad del padre” refirió.

Explicó que en Puebla se implantará el Operativo Mochila en las escuelas de forma aleatoria en las con la finalidad de evitar que los alumnos intenten ingresar artículos como armas y drogas.

Refirió que estos operativos aleatorios serán implementados por padres de familia y que se cuente con observadores de los Derechos Humanos y con la intervención de la seguridad pública. En estos operativo no participarán los maestros solo serán observadores.

Refirió que en la anterior aplicación del Operativo Mochila, los propios padres de familia se quejaron de violentar los Derechos de los niños o de invadir la intimidad de los menores. No obstante es el mismo padre de familia el que se queja cuando hay un hecho de violencia en las escuelas.

Refirió que este proyecto aún está en análisis y se implementará en algunas escuelas.