Por Patricia Moreno Sánchez

Ante el paso del huracán “Katia”, por territorio poblano, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) vigilará que no haya abusos para los consumidores con el encarecimiento, especulación u ocultamiento de con productos de primera necesidad, en las comunidades de las Sierras Norte, Negra y Nororiental.

El delegado Alejandro García Mendoza, explicó que para ello se iniciarán operativos con personal que se desplazará hasta la zona que verificaran que no se registren estas irregularidades y en si caso se aplicaran las sanciones correspondientes.

García Mendoza indicó que la finalidad de esta instrucción del Procurador Federal, Rogelio Cerda Pérez , es garantizar el acceso a los productos de primera necesidad, y evitar los abusos en esta difícil situación que se avecina por el paso del fenómeno meteorológico.

“La indicación del presidente Enrique Peña Nieto, es que no se deben permitir, ni tolerar acciones que lesionen la economía de las familias más vulnerables, principalmente por esta contingencia por lluvias” aseveró el delegado.

Por último exhortó a la población a no quedarse callados y denunciar cualquier irregularidad u abuso por parte de comerciantes. Para cualquier denuncia pueden comunicarse a los teléfonos de PROFECO, 2 46 15 22 y 01 800 468 87 22, sin costo para el resto del país, además de las redes sociales como @Profeco y en Facebook:ProfecoOficial.