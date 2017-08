Por Jesús Lemus/Puebla

A casi cuatro meses de realizar la denuncia correspondiente, el diputado local del PRI, Francisco Jiménez Huerta, señaló que todavía se vende combustible robado en la zona de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

En entrevista, el representante popular mencionó que pese a las denuncias correspondientes, la autoridad no aplica los operativos para detener a las personas que se dedican a este delito en la capital poblana.

El diputado local aclaró que la zona de San Francisco Totimehuacán no tiene ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), pero si hay mucha gente que se dedica a la venta ilegal de la gasolina.

Francisco Jiménez Huerta también señaló que se incrementó en esta zona de la junta auxiliar el robo de vehículos y que se ocupan para este hecho delictivo, por ello la importancia de que las autoridades apliquen los operativos correspondientes en esta zona de la capital poblana.

Dijo que los propios colonos de San Francisco Totimehuacan se han organizado para combatir algunos delitos, dejando en claro que dicha labor no tiene porque ser de la población, sino de quienes gobiernan el municipio de Puebla.

“Sigue la venta de combustible robado en la zona pese a las diversas demandas que se han presentado ante las autoridades del municipio, reitero mi llamado para que se haga algo al respecto y con ello garantizar que se evitará la venta de combustible, pero sobre todo se brindará protección a los vecinos de esta zona”.

Cabe recordar que el 24 de abril, el diputado local denunció por primera vez la venta de gasolina robada en la junta auxiliar antes citada; incluso, dijo que había bodegas donde se guardaba este producto ilícito.