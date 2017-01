• La Sociedad exige un cambio que en Puebla ya empezó.

La sociedad exige un cambio!, dijo el gobernador Rafael Moreno Valle al rendir su Sexto y último Informe de Gobierno en un llamado a vencer la demagogia populista para buscar resolver las causas de la irritación social.

En el nuevo Centro de Convenciones de Ciudad Modelo en San José Chiapa, ante miles de invitados entre ellos sus homólogos y dirigentes de partidos políticos, el mandatario estatal expuso: “El ciclo de la post-verdad se ha manifestado a nivel global, a través del surgimiento de movimientos populistas tanto de izquierda como de derecha, que mienten como estrategia política alimentando resentimientos y dirigiendo odio hacia aquellos que han sido seleccionados como enemigos a modo. México no es ajeno a este fenómeno”

Añadió que el populismo habla en nombre del pueblo, miente sin pudor alguno, ataca a los que no comparten el pensamiento único y sobre simplifica tanto problemas como soluciones.

Insistió que se requiere un cambio que se caracterice por el respeto a la pluralidad y los derechos humanos. Un cambio que busque la igualdad en las oportunidades, dejando atrás políticas sociales paternalistas y partiendo de la premisa de que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza.

Agregó: “Un cambio de política económica que convierta al gobierno en facilitador de la inversión, promotor de la productividad, la sustentabilidad y que no recurra al endeudamiento para financiar gasto corriente. Un cambio que concentre el esfuerzo gubernamental en tareas prioritarias con objetivos medibles por terceros en el corto y mediano plazo.

Indicó que se debe dar un cambio que defienda a México y a los mexicanos, incluso de Donald Trump, con rumbo es posible y en Puebla ya comenzó.