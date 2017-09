Por Jesús Lemus/Puebla

Tras los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, el diputado de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares, consideró urgente que municipios revisen sus planes de protección civil a través de los Atlas de Riesgo y garantizar una respuesta inmediata en caso de desastres naturales.

Después de los sismos, el representante popular dijo que desde semanas antes convocó a las autoridades municipales, para que revisaran sus planes de protección civil.

Argumentó que tenía reportes de que no todos los municipios tenían sus Atlas de Riesgo actualizados, por ello que la importancia de tener estos planes que garanticen una pronta respuesta inmediata en caso de sismos.

Dijo que en estos momentos no se buscarán culpables sobre la falta de actualización de los Atlas de Riesgo, pero desde su punto de vista, los sismos del 7 y 19 de septiembre, deben servir de lección de lo que urge como prioridad en los 217 ayuntamientos.

El diputado local de Compromiso por Puebla enfatizó que llevará tiempo la reconstrucción de las viviendas que se desplomaron tras el sismo, pero dijo que los ediles, principalmente de la mixteca poblana, tendrán la obligación de reforzar sus Atlas de Riesgo.

Insistió que no se trata de buscar culpables sobre quienes no actualizaron los diversos Atlas de Riesgos, sino que esta tragedia sirva de aprendizaje que jamás se puede bajar la guardia en temas como las lluvias y sismos que de manera reciente han incrementado en todo el estado de Puebla.

“Convocamos a las autoridades a que revisen como están sus planes de trabajo; es decir, sus Atlas de Riesgo para que conozcan la manera correcta de cómo responder ante un sismo o cualquier otro desastre natural”.