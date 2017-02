El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, reiteró a los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores, que si alguno no recibió su apoyo correspondiente al pasado bimestre noviembre-diciembre (sexto bimestre 2016) acudan a la Ventanilla de Atención, dónde realizaron su trámite de incorporación, para regularizar su situación lo antes posible, presentando los siguientes documentos: credencial para votar vigente, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

A todos aquellos beneficiarios que reciban su pago por giro nacional presentarse a partir del día miércoles 15 de febrero a su ventanilla de atención, para que lo reciban sin ningún problema.

Así mismo, indicó a los beneficiarios que aún no han nombrado a su representante lo realicen de igual forma en la ventanilla de atención presentando su identificación oficial del beneficiario y de la persona o familiar que quedará a cargo.

Quienes estén vigentes y hayan recibido su apoyo el bimestre de noviembre-diciembre 2016, ya no realizaran supervivencia en el 2017 por lo que ya no es necesario que acudan a la Ventanilla de Atención.

“Ya no tendrán que realizar la llamada prueba de supervivencia a la que estaban obligados cada seis meses por reglas de operación de la Sedesol, lo anterior con el objetivo de erradicar las inconsistencias y mejorar los trámites de pago los cuales se hacen cada bimestre” resaltó.

Expresó que el padrón de beneficiarios se confrontará de manera mensual con el Registro Civil y con el Registro Nacional de Población (Renapo) de la Secretaría de Gobernación, por lo que desde ahí darán cuenta de la supervivencia de las personas, de manera que exhortó a los adultos mayores a difundir dicha información.