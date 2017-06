Por Jesús Lemus/Puebla

El otrora presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, consideró urgente la segunda vuelta en las votaciones, a raíz de los recientes resultados cerrados que se registraron en la renovación de la gubernatura del Estado de México.

Así lo declaró en su vista por el estado de Puebla, para encabezar la ponencia respecto a la Semana de Evaluación de América Latina y el Caribe que se efectuó en el Centro de Convenciones.

En este sentido, el ex funcionario electoral consideró que en el Estado de México se vivió un voto fragmentado por parte de los ciudadanos, quienes en su momento no sabían que opción partidista elegir para que los represente por los siguientes seis años.

A raíz de los escenarios anteriores, dijo, es viable que los Congresos de los Estados, apliquen una reforma en materia electoral para garantizar las segundas vueltas cuando haya un resultado cerrado en la renovación de los diversos cargos de representación popular.

“La segunda vuelta es una necesidad, es una práctica internacional. El Estado de México y el voto fragmentado evitó que muchos ciudadanos decidieran la mejor opción que los representara en aquella entidad, es por ello que sería viable las segundas vueltas electorales”, destacó.

Cuestionado si el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en Nayarit beneficiaria al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle en sus aspiraciones presidenciales, respondió que sería muy aventurado realizar una aseveración de este tipo.