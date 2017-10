ESPINA

Una “tomada de pelo” seleccionar candidatos en el PAN con elección abierta: Espina

Por Jesús Lemus/Puebla

La propuesta del PAN estatal para elegir candidatos a diputados federales y senadores mediante una elección abierta a la ciudadanía, es una “jugada de ajedrez” por parte de los morenovallistas, toda vez que a nivel nacional se impondrá la designación directa, a fin de obtener a los diversos abanderados que aparecerán en las boletas electorales de 2018.

Así lo dijo el ex presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Juan Carlos Espina von Roerich, quien opinó que la medida avalada esta semana por el panismo poblano, es una tomada de pelo.

El panista identificado con el ala fuerte del Yunque, consideró que la elección directa es la mejor forma para presionar a nivel nacional para que a través del Frente Ciudadano por México, se elija este método que beneficiaría a Rafael Moreno Valle Rosas, quien aspira a la Presidencia de México.

En el caso de los aspirantes a Casa Puebla por las filas del PAN, el ex líder del albiazul dijo que sería oportuno la elaboración de tres debates para conocer al mejor perfil que desde el partido podría enarbolar el proyecto ciudadano rumbo a las elecciones de 2018.

Espina von Roerich destacó que al interior del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, no existe la palabra transparencia sobre el método para elegir a los abanderados a un cargo público, por ello auguró que desde el partido nacional se impondrá la figura de la designación directa.

Incluso, adelantó que será este fin de semana cuando la Comisión Permanente en México, elija la designación directa para diputados federales y senadores; método que también se trasladará a los estados cuando se renovarán gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales.

“Esta decisión de la dirigencia estatal es una tomada de pelo porque están perfectamente sabedores que la dirigencia nacional no lo va a permitir. Es una jugada de ajedrez lo que hizo la dirigencia estatal, no hay ninguna convicción de convocar a la ciudadanía, ni a la militancia, no hay ninguna señal de apertura, de inclusión, es una jugada de ajedrez para presionar a la dirigencia nacional”.