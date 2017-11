Por Patricia Moreno Sánchez

Un nuevo gasolinazo para enero del 2018, tendría un impacto negativo en el sector restaurantero declaró José Ignacio Rodríguez Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y de Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Recordó que todos los productos e insumos se trasladan vía tierra y para ello se utiliza el combustible, lo que encarecerá los costos de los productos alimenticios.

Refirió que se espera que el incremento no rebase el 5% porcentaje que dijo el sector aún pueden mantener , sin embargo en caso de que el incremento a las gasolinas incremente; cómo se ha mencionado; en hasta 20 pesos por litro , ello representaría un 35 por ciento, lo cual sería insostenible.

Agregó que con los difíciles escenarios económicos que se están viviendo en el país, han buscado mecanismo para no aumentar los precios de las cartas, sin embargo un gasolinazo los obligaría a incrementar los costos de los platillos en un 5 por ciento máximo.

Señaló que si bien el incremento tiene como principal factor el precio internacional del crudo , se destaca que la Reforma Energética no tiene los resultados que se esperaban o se prometieron .por parte del Gobierno federal.