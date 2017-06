Por Patricia Moreno Sánchez

El frente entre el panistas y perredistas para las elecciones dl 2018, solo será un circo mediático que sólo posicionará al Partido Revolucionario Institucional (PRI ) o al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) consideró Ignacio Rivero vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias.

Al especificar que con esta coalición, se pretende que Ricardo Anaya sea el candidato a la presidencia de la República y Alejandra Barrales se lance por el gobierno de la Ciudad de México, solo le abrirá las puertas del electorado al Tricolor.

Refirió que para lograr estos dos importantes puestos se requieren candidatos con calidad y con presencia dentro del electorado.

Por lo que se sumó a las voces que indican que de no presentar un candidato ligado a la sociedad civil, este frente político esta “muerto” aun antes de conformarse.

Dijo que con ello muere también la esperanza de detener al mismo Andrés Manuel López Obrador, en sus aspiraciones presidenciales, o el regreso del PRI.

Mencionó que Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, nuevamente levantó la mano para buscar la candidatura a la presidencia del país, sin embargo consideró que no es el candidato idóneo que busque la sociedad mexicana.

Por ultimo indicó que el panorama político para el próximo año sigue incierto y sin esperanza de un buen candidato que pueda revertir todo el daño que esta paciendo el país en materia económica y de inseguridad, además de otros aspectos.