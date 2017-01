Un camión de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), de la línea 1, chocó contra una camioneta particular tipo pick up, en la Diagonal Defensores de la República y bulevar 15 de Mayo, la mañana de este lunes.

El percance ocurrió cuando la camioneta particular se pasó la luz roja y ocasionó que el RUTA la colisionara. Como resultado hubo 17 lesionados, afortunadamente ninguno de ellos de gravedad. Entre los lesionados se encuentran los ocupantes de la unidad y pasajeros del transporte público.