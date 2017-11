Por Jesús Lemus/Pérez

La Secretaría de Movilidad y Transportes del gobierno, no debe bajar la guardia en los operativos que realiza en contra de las empresas de taxis ejecutivos, caso especifico UBER, que cobran su servicio en efectivo y no de manera electrónica como se establece en la reciente reforma en la materia.

Así lo dijo el diputado local del PAN, Mario Rincón González, quien señaló que no puede permitirse violaciones a la reciente ley que entró en vigor el pasado martes en el estado de Puebla.

“La ley es clara y no podemos permitir que estas empresas violen la ley. No sé que le buscan éstos señores, pediremos al subsecretario para que se apliquen operativos para que no cobren en efectivo. No existen lagunas, lagunas ven quienes quieren violentar la ley y eso no se puede permitir”, sostuvo.

El también presidente de la comisión de Seguridad del Congreso del Estado, sentenció que las empresas deben estar consientes que si continúan con el efectivo, las sanciones serán más severas para los choferes.

El pasado 31 de octubre los diputados del Congreso local avalaron la reforma a la Ley de Transporte para regular el Servicio Ejecutivo de Transporte y entró en vigor a partir del pasado martes 7 de noviembre, por tanto las Empresas de Redes de Transporte (ERT) no podrán cobrar en efectivo, no harán base y tendrán que someterse a exámenes de control y confianza.

Es importante recordar que la empresa UBER ha lanzado en tiendas de conveniencia como oxxos, la venta de tarjetas de prepago que podrían sustituir el cobro en efectivo y con ello cumplir con la ley de que el único pago es mediante tarjetas electrónicas.