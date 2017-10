Por Jesús Lemus/Puebla

La Comisión de Afiliación del Registro Nacional del PAN, será la encargada de revisar las 591 quejas presentadas en contra del proceso de refrendo de militancia en Puebla y que se promovió por diversos simpatizantes del territorio poblano.

Lo anterior fue decidido por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) en la sesión de este fin de semana, cuando los integrantes de este cuerpo colegiado analizaron las quejas que detallan las supuestas anomalías.

Sobre el particular el presidente de TEEP, Adrián Rodríguez Perdomo, dijo que los panistas que interpusieron estas quejas señalaron una serie de omisiones y falta de información en este proceso que realizó su dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional.

El titular del organismo electoral mencionó que los inconformes, señalaron que el proceso de refrendo y actualización de datos en el PAN no hubo claridad e incluso se siguió una línea similar a cuando fueron ingresados de manera masiva miles de militantes en Puebla.

Asimismo, Rodríguez Perdomo mencionó que el acuerdo tomado por los magistrados para turnar estos juicios al PAN nacional, estuvo basado en que los quejosos no recurrieron a todas las instancias partidistas para resolver su queja.

Por lo anterior, determinaron turnar estas 591 quejas a los órganos internos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN para que las resuelva por tratarse de asuntos de orden partidista.

Cabe recordar que después de este proceso de depuración del padrón se redujo en 44.8 por ciento el número de militantes en Puebla, quedando 19 mil 855 afiliados de los 35 mil 984 militantes registrados hasta antes de mes de mayo de 2017.