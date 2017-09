• Miembros de un equipo y vándalos golpearon a sus contrincantes; los administradores de las canchas y el policía auxiliar no intervinieron.

• Exigen que el municipio investigue a la liga ya que son constantes estos hechos de violencia.

Odilón Larios Nava.- Luego de la riña tumultuaria que se registró el martes por la tarde-noche en las canchas de La Piedad, los testigos de esta violencia exigen a las autoridades municipales incrementar la seguridad e investigar a la Liga Golden de Puebla, pues estos hechos de violencia son constantes y contravienen el espíritu del deporte.

Personas que presenciaron la riña, exigen la intervención de las autoridades municipales para: brindar seguridad en los partidos, ya que se supone que es un espectáculo familiar en un lugar cerrado; y que obliguen a la Liga Golden de Puebla a reforzar sus medidas de seguridad y a que en estos casos colabore con las autoridades policiales y entregue las identificaciones de los agresores para que se les pueda fincar responsabilidades.

El pasado martes por la tarde-noche según se dio a conocer en un video difundido en redes sociales, presuntos vándalos vinculados a un equipo que juega en dicha liga agredieron salvajemente a golpes a un grupo de jugadores del equipo contrario, todo esto en las gradas de las canchas de La Piedad.

Según lo dio a conocer un testigo, inicialmente no había pasado a mayores, durante el encuentro futbolero hubo un conato de bronca, “como muchas otras veces”. Pero en esta ocasión uno de los equipos llamó a un grupo de vándalos, se presume viven cerca de las canchas, pues llegaron en menos de cinco minutos. La contraparte creyó que sólo era bravuconería. Pero en minutos se percataron que las llamadas habían sido reales.

Más de diez sujetos ajenos al partido llegaron a las canchas e ingresaron, sin que nadie, ni el policía auxiliar que estaba en el lugar, hiciera nada. Los presuntos vándalos iban con palos, tubos e incluso hubo versiones que al menos uno de ellos portaba un arma de fuego.

Así, en bola, fueron sobre los hombres del otro equipo, especialmente la tomaron contra dos de ellos a quienes les dieron una tremenda golpiza, causándoles lesiones sangrantes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

“Con respecto a la “pelea” que hubo en La Piedad, yo estuve presente y no fue una simple bronca. Como en cualquier partido hubo un conato de bronca, no pasó a mayores. Pero al final del partido, cuando ya cada quien estaba en su banca, siguieron las provocaciones y las amenazas por parte de lo otro equipo, del cual desgraciadamente no sé el nombre. Empezaron a hablarle a gente, lo cual nadie pensó que sería cierto, pero en menos de 5 minutos, por lo cual es obvio que viven cerca de la cancha, llegaron aproximadamente 10 sujetos armados con tubos, y una señora dijo que uno traía una pistola, y se fueron directamente contra dos hombres a los cuales golpearon salvajemente, y los dejaron muy mal heridos con aberturas en la cabeza y golpes en distintas partes del cuerpo” comentó el testigo.

La molestia de las personas que vieron este desagradable acto de violencia, fue que la administración de las canchas dejó entras y salir a los vándalos y que el policía no haya hecho nada para retenerlos. Además también mostraron molestia con la liga, quien es incapaz de impedir estos hechos violentos, aseguran que no es la primera vez que endicha liga ocurre algo similar.