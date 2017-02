ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Uno de los grandes retos que heredó el gobernador Tony Gali, fue el de la seguridad en todo el territorio poblano y él lo asumió así desde el primer día de su mandato cuando ordenó el patrullaje aéreo a través de los helicópteros.

Este operativo se verá reforzado con el programa anunciado ayer para blindar a toda la zona Metropolitana y con ello inhibir los hechos delictivos.

A eso se suman los 500 elementos militares que se sumarán también a la llamada zona del Triángulo Rojo y lo difícil que se ha tornado ya el problema del robo de combustible.

Los resultados de estas decisiones se verán en el corto plazo y quedará claro que en Puebla la delincuencia no va a pasar, esa es la determinación de Tony Gali.

Ayer el presidente Peña Nieto recibió a los compatriotas que ya fueron repatriados de los Estados Unidos y les dijo que esta es su tierra y que es una tierra de oportunidades, justo ahora que no cesa la polémica por la complicada relación con el gobierno de Trump.

Por cierto que ayer en la mesa de debate que organizó Carlos Loret de Mola en su noticiero, el vocero de la Presidencia dejó claro dos cosas: que no se peuden a dar a conocer los detalles de la llamada entre ambos mandatario porque aquí no se graban las conversaciones de los presidentes. Y la otra, que no habrá tropa de Estados Unidos en México:

No estamos mancos, México tiene con que defenderse ante Estados Unidos…Vamos a una negociación que es complicada, plenamente conscientes de lo que se está jugando”.

La Constitución mexicana no admite bajo ninguna circunstancia la operación de tropas extranjeras en México”.

no hace falta gritar para que a uno lo escuchen ni tampoco hacer aspavientos para que lo volteen a ver, “la firmeza se demuestra en la mesa de negociación”.

Ya veremos cómo nos va, pero es necesario que el presidente Peña sepa y sobre todo sienta que su equipo y el país completo, está unido y lo respalda en esta situación tan, pero tan complicada.

Y mientras, Margarita Zavala sigue “delineando” su plan para lograr la Presidencia de la República. Ayer se reunió con ocho ex gobernadores panistas a quienes les expresó sus aspiraciones políticas.

A la lista hay que sumar al rector de la UDLAP Luis Ernesto Derbez, quien, según la columna del Periódico Reforma, ya se reunió también con la esposa del ex presidente de la República Felipe Calderón, luego de que el también ex funcionario federal, soltara que no estaría mal buscar también la candidatura a la Presidencia de la República.

Eso por su puesto, suena a la intención de meterse en la puja y quizá en un par de años, volver al gabinete federal. Su alta capacidad lo respalda y aun mejor, su calidad de ser humano.