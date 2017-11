Este fin de semana llegó a Tlacotepec el movimiento Decisión Puebla 18, que busca escuchar a todas las voces del estado y encontrar las mejores propuestas para encaminarlas a un proyecto de gobierno unido y cercano a la gente

Este movimiento inicio del 18 de julio, y lo encabeza Juan Carlos Lastiri Quirós, quien busca ser el candidato de unidad para la Gubernatura de Puebla en los comisión del 2018.

El evento fue convocado por el empresario Crisóforo Leyva Baltazar, oriundo de Tlacotepec de Benito Juárez, y logro reunir más de 200 asistentes de diferentes municipios como Tepango de López, Zapotitlán y Caltepec.

La reunión fue presidida por los Priistas Jorge Arroyo y Arturo Guzmán, quienes pertenecen al consejo consultivo del Movimiento, en el evento también se contó con la presencia de Marcelina Carreño y Javier Hernández miembros del CDM-PRI de Tlacotepec, David Archundia, líder del municipio, Alejandro Ruiz, líder de locatarios del mercado de Tlacotepec, Samuel Barragan y Edith Huerta miembros del CDM-PRI de Zapotitlán, Silvio Soriano, Secretario de organización del CDM-PRI de Caltepec, también se contó con la presencia de Eduardo Fuentes Gerente de Sierra Gorda, así como diferentes líderes de las comunidades.

Una de las principales propuestas que surgieron en esta reunión regional es el impulso al campo, ya que durante la ultima administración los apoyos no fueron los indicados y la falta de conocimiento por parte de los gobernantes, hizo que muchos campesinos tuvieras que dejar sus tierras y trasladarse a otros lugares, es por ello que Trinidad Marcelino Pérez de Tepango de López, Integrante de comunidad migrante expresó “Queremos impulso al campo, no queremos dejar más nuestras tierras y casa, Lastiri te apoyaremos pero queremos realidades y no mentiras”

Entre los participantes en el encuentro pidieron que quien busque ser gobernador debe ser alguien cercano a la gente, sensible a las necesidades de las comunidades, y un gobierno donde las instituciones sean accesibles a la ciudadanía.

Por su parte la Maestra Catalina Gómez Pérez, de la comunidad San Marcos Tlacoyalco, en su lengua materna Popoloca, dio el siguiente mensaje “Agradecemos el apoyo que hemos recibido de Lastiri, y queremos que siga impulsando a las mujeres, con mayores oportunidades, empleo… Nos preocupa nuestra familia. Queremos participar en un proyecto incluyente, con mujeres de nuestra comunidad, gente cercana que conozca nuestros problemas”

La preocupación sobre seguridad fue una constante entre los diálogos y expresiones de los asistentes, ya que los jóvenes tienen que salir a estudiar y a buscar oportunidades, es por ello que piden se tengan proyectos educativos y laborales esta región, además de que la juventud pide ser tomada en cuenta.

“Si Juan Carlos Lastiri quiere ganar debe convencer a los jóvenes, que somos el presente de Puebla y México” expresó Laura …

Al final del evento los asistentes mandaron un mensaje al aspirante a gobernador del estado, a quien invitaron en una próxima reunión y se comprometieron a seguir trabajando en unidad por el Partido Revolucionario Institucional.

