Por falta de regulación y supervisión de la autoridad, propiciada seguramente por actos de corrupción, en nuestro país las plataformas de servicios de transporte privado terminaron por deformarse. Se pusieron a funcionar sin ninguna regulación y supervisión frecuente y con ello la condición de seguridad se acabó, aseguró el senador de la República Miguel Barbosa Huerta, al tiempo de condenar el brutal homicidio de la joven Mara Fernanda Castilla y de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres.

“No podemos permitirnos que los feminicidios en Puebla y en todo el país queden impunes, muchas cosas deben terminar, una de estas, la corrupción en el servicio concesionado del transporte”, dijo, al tiempo de precisar que en la Ciudad de México, como en todas las ciudades del país, el servicio público de transporte es malo, de baja calidad, peligroso y caro; su funcionamiento se ha concesionado mediante corrupción de servidores públicos a grupos clientelares controlados en su mayoría por partidos políticos. Han funcionado y funcionan como verdaderas mafias sin control; los choferes en muchas ocasiones sirven como grupos de choque y como golpeadores.

Puntualizó que estas irregularidades y situaciones en el transporte público motivados probablemente por corrupción, logró la deformación de estas plataformas, toda vez que las empresas y los dueños de vehículos afiliados permitieron que no existiera un férreo control para la selección de choferes, lo que representa un peligro para los pasajeros y “más aún para las mujeres que utilizan este servicio”.

Por lo anterior, es urgente una revisión inmediata del funcionamiento de estas empresas y sobre sus conductores y sobre este tenor, adelantó que presentará este miércoles, una propuesta al respecto, desde la Cámara de Senadores.

De igual forma refirió que son las autoridades las responsables de garantizar la seguridad y el desarrollo armónico a la población y a las mujeres en particular pues si bien se pueden acreditar culpas en personas que cometen actos al margen de la ley, es la autoridad quien debe establecer mecanismos de seguridad para la población en general, “que no se digan que nos faltan leyes, lo que falta son políticas públicas eficientes y servidores públicos honestos que cumplan con su deber”, sentenció.

El senador Miguel Barbosa advirtió que para recuperar la confianza en la seguridad y comodidad de las que antes gozaban estas empresas, Uber y Cabify deben, para su funcionamiento, provocar junto con la autoridad una regulación y una supervisión estricta, en la que los choferes sean sometidos a exámenes de confianza y de salud mental. También la autoridad debe comportarse sin corrupción ¿por qué la Fiscalía General de Puebla le otorgó una constancia de antecedentes no penales al señor presunto responsable cuando está sujeto a un proceso por huachicolero? La expresión de “ni una más” sólo será posible si se asumen así las cosas, aseguró.

Finalmente, aseveró que lo ocurrido con Mara Fernanda Castilla es una tragedia que no sólo truncó una vida, sino que además afectó enormemente a una familia, por lo que es importante que una circunstancia así no vuelva a presentarse en Puebla o en cualquier entidad del país