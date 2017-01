Redacción.- Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”; NYSE: TV; BMV: TELVISA CPO) y Univisión Holdings, Inc. (“Univisión”) anunciaron ayer una serie de medidas que fortalecen y amplían la relación entre las dos empresas, al unificar sus esfuerzos en el desarrollo y producción de contenidos.

Ambas empresas se beneficiarán de un enfoque integrado al atender a sus audiencias en los dos mercados de manera conjunta, así como de las posibles sinergias en costos de producción. Los noticieros y todas las demás operaciones de las dos empresas seguirán siendo independientes y los términos y condiciones del acuerdo de licencia de programación existente entre Televisa y Univisión continúan sin cambios.

Como parte de esta iniciativa y a partir de esta fecha, Isaac Lee, quien actualmente se desempeña como Director General de Noticieros, Entretenimiento y Digital para Univisión y como Director General de Fusion, asumirá el cargo de Director General de Contenidos (Chief Content Officer) tanto de Televisa como de Univisión. Su nueva posición unifica el liderazgo y la dirección estratégica de la producción de contenido para los consumidores en Estados Unidos y México.

La nueva estructura mejorará la capacidad de Televisa y Univisión de servir a una audiencia combinada de aproximadamente 175 millones de personas en Estados Unidos y México, con un poder adquisitivo total cercano a los US$2 billones de dólares. Esta iniciativa refleja el compromiso continuo de ambas empresas de servir a la creciente comunidad hispana de Estados Unidos, al mismo tiempo permitiéndoles competir de forma más efectiva en un entorno donde la forma de consumir contenido está evolucionando rápidamente y la competencia está aumentando, tanto como consecuencia de nuevas ofertas de contenido, como de plataformas tradicionales y emergentes.

Lee seguirá reportando directamente a Randy Falco, Presidente y Director General de Univisión y ahora también reportará a Emilio Azcárraga Jean, Presidente de Televisa.

Azcárraga comentó: “Al unificar nuestra producción de contenido para distribución en múltiples plataformas en México y Estados Unidos, lograremos sacar ventaja de la oportunidad única que Televisa y Univisión tienen para competir de forma más efectiva en una industria cada vez más compleja y fragmentada. Le doy la bienvenida a Isaac, quien confío maximizará el valor y éxito de nuestro contenido, el cual llevamos produciendo por más de 60 años.”

Falco comentó: “Veo a Isaac Lee como el líder ideal de nuestro esfuerzo conjunto de contenido. Con su mente creativa y su profunda comprensión de los gustos de las audiencias jóvenes, Univisión y Televisa estarán mejor posicionadas para continuar evolucionando nuestras ofertas de contenido.”

Lee ha estado al frente de equipos periodísticos por más de 20 años en distinguidas publicaciones enfocadas al mercado hispanoparlante de Estados Unidos y América Latina y es ampliamente reconocido por su creatividad, innovación y dedicación a la excelencia. Se unió a Univisión en diciembre de 2010 como Presidente de Noticieros, y recientemente desempeñó la función de Director General de Noticieros, Entretenimiento y Digital donde lideró la expansión digital de Univisión y la creación de Fusion Media Group con la adquisición de The Root y la inversión estratégica en Fusion y The Onion Inc.

Adicionalmente, Televisa anunció que José Bastón Patiño asumirá el cargo de Presidente de Televisa Internacional, reportando directamente a Azcárraga. Bastón será responsable de la expansión de Televisa más allá de México y Estados Unidos, y seguirá siendo miembro del consejo de administración de Televisa.

“Pepe liderará la iniciativa para expandir nuestra franquicia de contenido a nivel global. Actualmente llegamos a más de 70 países alrededor del mundo, pero existe la oportunidad de fortalecer nuestra presencia en varios mercados y mejorar nuestras perspectivas internacionales,” mencionó Azcárraga. “Estoy seguro que Pepe tendrá mucho éxito en este importante esfuerzo.”