Por Jesús Lemus/Puebla

En el municipio de Tehuacán no existe una directriz que permita “contener” los problemas de inseguridad registrados en la región, sentenció el diputado local de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares.

Así lo argumentó ante los recientes hechos vividos en el municipio, donde al parecer un delincuente fue asesinado por la población y una vez muerto, quemaron su cuerpo como señal de protesta por toda la inseguridad que suscita en esta demarcación.

En este sentido, el diputado local de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares, lamentó que la administración municipal encabezada por Ernestina Fernández Méndez, no transparente sus estrategias de trabajo en diversos rubros, principalmente en el tema de seguridad.

“La inseguridad es un tema alarmante y de preocupación, considero que no existe una directriz que no tanto acabe con la inseguridad, sino que al menos esta se contenga en el municipio”, sentenció.

El representante popular oriundo de esa región del estado de Puebla, lamentó que el municipio de Tehuacán se encuentre sumergido en diversos escándalos de inseguridad, situación que ha sido así desde el arranque de la administración que encabeza Ernestina Fernández.

Por último, el diputado de Compromiso por Puebla, convocó a las autoridades municipales a coordinar esfuerzos de trabajo con el gobierno estatal, con la finalidad de agilizar las respuestas inmediata ante denuncias ciudadanas por determinados delitos.