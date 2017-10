Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, declaró que choferes de UBER reciben represalias luego de que denunciaron ante el Consejo Taxista del Estado de Puebla que no reciben las prestaciones de ley respectivas.

Así lo dijo luego de presentar los resultados del foro denominado “Por un transporte legal y seguro”, que tiene como finalidad demostrar que los taxis tradicionales son más seguros, además de que tiene mayor reglamentación para circular en la ciudad a comparación de los taxis ejecutivos.

Señaló que estos choferes y que también se han acercado al Consejo Taxista del Estado de Puebla, han buscado el apoyo para una asesoría, pero el diputado local jamás específico cuántos choferes de UBER se han acercado al organismo a cargo de Erika Díaz.

El también líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), señaló que según los choferes de UBER han denunciado que además de no tener prestaciones, tampoco tienen un buen salario por el servicio de taxi ejecutivo que brindan.

En tanto, la presidenta del Consejo Taxista del Estado de Puebla, Erika Díaz Flores, recordó que los taxistas tradicionales cumplen con la presentación de cartas de no antecedentes penales, exámenes toxicológicos y psicológicos para brindar el servicio de transporte mercantil, no obstante avaló que las renueven cada 6 meses para garantizar la seguridad de los usuarios.

Celebro que con las nuevas disposiciones que establezcan el gobierno del estado y los diputados locales a través de una reforma a la Ley del Congreso del Estado, se garantice que haya conductores certificados en el transporte público y mercantil en beneficio de los usuarios.