Dulce Gómez

El presidente municipal, Luis Banck Serrato, informó que las tiendas de conveniencia ubicadas en la zona conurbada también podrían “bajar ventanilla” a las 22:00 horas y a las 00:00 horas suspender la venta de alcohol, empero dependerá de las instrucciones del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad.

Ayer, luego de reunirse con los regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y Justicia, en la Sala de Regidores, el edil puntualizó que la intención de este plan es evitar que se cometan actos delictivos a consecuencia del consumo de bebidas embriagantes.

El alcalde capitalino enfatizó que esta iniciativa no es exclusiva de Puebla y es que recordó que otras ciudades ya la han implementado y ha derivado en buenos resultados.

“Nosotros estamos trabajando con el gobernador Tony Gali para que él convoque a esta estrategia que él lanzó y que incluye también a los demás municipios conurbados. Lo han hecho otras ciudades del país, que han tenido problemas de delincuencia y ha sido una medida que ha demostrado ser eficaz”, enfatizó.

Al cuestionarle qué hará el Ayuntamiento de Puebla para evitar que algunas tiendas vendan alcohol de “contrabando”, el munícipe comentó que su gestión está enfocada en tres pilares: Que el gobierno tenga una mayor capacidad de respuesta, que la sociedad se sume y participe en la estrategia y cambiar las normas y las leyes que no funcionan.

El 40% de los delincuentes estaban intoxicados: Manuel Alonso

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Manuel Alonso García, dijo que un asalto porcentaje –más del 40 por ciento-, de los probables delincuentes están intoxicados, por alcohol o algún tipo de droga.

“Lo que sí nos ha reflejado es que el que no haya un control de alcohol en ciertas horas sí conlleva a tener mayor riesgo de delitos”, afirmó.