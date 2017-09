Por Patricia Moreno Sánchez

En Puebla continua la supervisión de escuelas tras el sismo del 7 de septiembre, con la finalidad de evitar cualquier riesgo para los estudiantes.

De acuerdo a un Twitter del Gobernador Antonio Gali, el 47 por ciento de las escuelas en la entidad poblana se han supervisado, y solo en algunas se reportan fisuras menores en los acabados, por lo que se asegura no representan daños estructurales.

No obstante de acuerdo a las declaraciones de la titular de la Secretaria de Educación Pública, Patricia Vázquez del Mercado, se cumplió con las indicaciones de la SEP federal de suspender clases ayer viernes en todas las instituciones de todos los niveles, tanto publicas y privadas para no arriesgar a los escolares.

Indico que la prioridad es resguardar la integridad de los niños y las niñas.

Se espera que durante este fin de semana, se concluya la evaluación de los inmuebles educativos para determinar, si se reinician las clases al 100 por ciento en todos los planteles.

SAN ALEJANDRO Y EL ISSSTE, CON FISURAS

Mencionar que las autoridades estatales y federales realizaron también la supervisión por los diversos hospitales públicos y privados.

Se informó que el Hospital regional del ISSSTE, y San Alejandro del IMSS fueron los más afectados.

En el caso del IMSS, el delegado acompañado de sus colaboradores y del secretario del sindicato, Francisco Torres Zenteno, realizaron un recorrido por dicho nosocomio que para verificar los daños.

No obstante se informó que el Hospital Regional No. 36 no registró daños estructurales que afecten su funcionamiento, no obstante se llevó a cabo una supervisión integral y se permitió el regreso de los pacientes internados a sus respectivos cuartos.

No obstante se reportaron cristales rotos y otros daños en muros y estructura.