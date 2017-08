• Los papás de la adolescente no estaban en casa, al volver el hermano, encontró al profesor en forma comprometedora con la menor en la recamara.

Odilón Larios Nava.- Un profesor de educación física, fue encontrado en manera muy comprometedora con una adolescente, la cual hasta hace unas semanas era su alumna en una escuela secundaria. La joven se quedó sola en casa y al volver su hermano, escuchó ruidos en el cuarto de la menor por lo que fue a ver qué ocurría y ahí es cuando encontró al profesor escondido en el baño. Esto ocurrió la tarde de ayer en la casa de la menor, la cual está ubicada en la colonia Paraíso Casa Blanca, en el municipio de Amozoc.

El hermano de la chica, retuvo en el lugar al mencionado profesor, de aproximadamente 40 años de edad, y solicitó la intervención de la policía municipal de Amozoc de Mota. La identidad del “educador”, no fue revelada, al menos hasta el cierre de esta edición. Trascendió que podría enfrentar cargos de estupro, según dieron a conocer fuentes policiales a este diario.

Según lo comentado por las fuentes consultadas, la adolescente se había quedado sola en su casa, tiempo en que habría aprovechado su ahora exprofesor para llegar a la casa y pasar a la recámara de la chica, presumiblemente siempre con el consentimiento de la adolescente.

No contaban con que el hermano regresaría y al escuchar ruidos en el cuarto de la menor, ingresó a la recámara y encontró todo revuelto. Además notó que había pertenencias de un varón, por ello abrió la puerta del baño y localizó al profesor que estaba escondido, según indicaron las fuentes consultadas.

El profesor argumentó que la adolescente le había solicitado información sobre inscripciones, lo cual es poco creíble porque la chica acaba de egresar de la secundaria, por lo que ya no le dará clases. Además no pudo explicar por qué estaba en la recámara de la joven.

El hermano de la joven contuvo al profesor y llamó a la policía. Los uniformados de Amozoc a petición de parte procedieron a detenerlo, lo llevaron a la comandancia de Amozoc para hacer la remisión.

Las fuentes consultadas señalaron que la mamá de la pequeña estaba consternada y solicitó proceder en contra del hombre para que se investigue qué tipo de relación tiene con la menor y en su caso se le castigue. Las mismas fuentes señalaron que la Policía de Amozoc pretendía “planchar el caso” saliéndose por la tangente y sólo remitir al “profesor” por el delito de allanamiento de morada.