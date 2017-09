Dulce Gómez

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Manuel Alonso García, informó que los bailes de fiestas patronales sí podrán realizarse en la vía pública, empero no sucederá con lo mismo con los “populares”.

Durante la conferencia de prensa Todos por la Seguridad, el funcionario municipal abundó que los festejos relacionados con actividades eclesiásticas serán permitidos, a fin de preservar entre la población los usos y costumbres.

“Sí están permitidos los bailes patronales por este tema de usos y costumbres. Nosotros estamos dando la cobertura con Gobernación para que haya tranquilidad y seguridad y lo seguiremos trabajando”, indicó.

Por el contrario, sostuvo que los bailes populares no estarán avalados, debido a que en algunos existen personas que sacan una ventaja económica.

“Los bailes públicos la Secretaría de Gobernación no autorizará, pero los bailes que tienen que ver con festividades de la colonia y patronales sí”, expuso.

Al cuestionarle sobre dos bailes populares que ayer fueron reportados por la gente de San Antonio Abad y Xonaca, el encargado de la seguridad en la ciudad detalló que ambos de trataron de festividades patronales, por ello se les permitió.

“Sí tuvimos presencia en estos lugares con Policía Municipal, no tuvimos reporte de riñas o personas lesionadas. Sí tuvimos presencia y poco a poco iremos avanzando más para tener más orden en este tipo de bailes”, expuso.