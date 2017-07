Por Jesus Lemus/Puebla

En el estado de Puebla también se viven “socavones” y aunque estos no son en obras, si a los recursos públicos que se aplicaron en la administración estatal pasada para ejecutar diversos proyectos, manifestaron diputados federales de MORENA.

En el encuentro con los medios de comunicación, el legislador de MORENA, Rodrigo Abdala, acompañado de su homólogo Alejandro Armenta Mier y el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, condenaron los diversos sobre costos a obras ejecutadas en el gobierno morenovallista.

El ejemplo más cercano, dijo, es el viaducto elevado de la Autopista México-Puebla y que tuvo un costo de manera irregular de cinco mil millones de pesos, beneficiando así a las empresas que ejecutaron la infraestructura que llenarán sus bolsillos a través del peaje impuesto en las casetas respectivas.

Señaló que la obra está mal realizada, al grado que la ciclovía que se realizó, se tuvo que derrumbar para desahogar un poco el tráfico de esta zona.

“Por el momento toca hablar de solamente algunas, haciendo énfasis del viaducto elevado de la autopista México-Puebla, donde no hubo un proyecto ejecutivo de la misma, ni mucho menos claridad de los recursos utilizados”.

Consideró que estos sobre costos en las obras, son un mecanismos para seguir financiando su pre-campaña por todo el país de Rafael Moreno Valle Rosas, a raíz de sus aspiraciones políticas que tiene para alcanzar la candidatura del PAN a la presidencia de México.

Destacó que también hubo anomalías en los proyectos del municipio de San Pedro Cholula, donde se ejecutó el Tren Turístico, así como dos puentes de suma importancia y que no hubo claridad sobre los recursos gastados.