Por Patricia Moreno Sánchez

El sindicato Único de Trabajadores de la Música del Estado de Puebla demanda su Toma de Nota a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, afirman que en caso de no obtener una respuesta favorable acudirán con instancias federales.

Marco Vinicio León secretario del trabajo del gremio sindical explicó que lamentablemente Leobardo Soto dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) esta intervienen para que no reconocerlos oficialmente al proteger a la anterior dirigente Zoila Cuevas quien fue destituida en una asamblea legal.

Específico que el 7 de septiembre del año pasado se llevó a cabo asamblea general extraordinaria para el cambio de comité directivo y los que salieron electos por la base son quienes ahora están en la lucha por obtener su reconocimiento.

Acuso directamente a Leobardo Soto Martínez dirigente de la CTM en Puebla y al dirigente nacional de estan tratando de manejar a la gente por ciertos intereses por lo que en contubernio con las autoridades laborales estan incidiendo para negarles el reconocimiento legal.

“Desde hace más de 4 años nos han boicoteado la entrega de la Toma de Nota, sabemos cómo se dice que hay mano negra o consigna de no otorgarnos el reconocimiento”

Indicó que continuarán luchando por alcanzar un sindicato autónomo y democrático, donde haya cabida para a los más de mil integrantes de este gremio de músicos.

Recordó que se llevó a cabo una asamblea legal donde fue las de 400 compañeros eligieron al nuevo dirigente José Rosete Luna, quien tuvo más votos y mientras que la señora Zoila Cuevas solo obtuvo 5 votos.

Agregó que Zoila Cuevas pretende nuevamente estar en la dirigencia y por ello aseguró que la asamblea no fue legal, sin embargo ´se cumplió con todos los estatutos sindicales.