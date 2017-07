Por Patricia Moreno Sánchez

Confirma el Sindicato de la Volkswagen el hallazgo del cuerpo sin vida de un trabajador sindicalizado en la nave 2 de la empresa automotriz.

Mariano Bruno Sánchez, vocero del sindicato, explicó que aún no tienen información precisa por parte de las autoridades y peritos de los hechos, por lo que dijo no pueden asegurar que fue apuñalado y asesinado.

No obstante dijo exigirán que se esclarezca este lamentable hecho violento para deslindar responsabilidades.

Con respecto a los cuestionamientos sobre qué medidas tomara el sindicato en caso de que se detecte que fueron otros trabajadores los responsables de haber dado muerte a esta persona, Bueno Sánchez respondió que primero serán las autoridades las que mediante sus investigaciones tendrán que identificar que ocurrió y posteriores se tendrá una respuesta .

Agregó que el Sindicato ya está gestionando que se preste todas la ayuda funeraria y las indemnizaciones a los familiares como marca la ley .

En tanto que la empresa automotriz Volkswagen, en conjunto con el sindicato emitió un comunicado en el cual se señala que la Volkswagen de México y el Sitiavw lamentan este desafortunado acontecimiento que califican como un hecho aislado, y no está relacionado con la actividad laboral.

Se agrega que la empresa dio aviso a la Fiscalía General del Estado, quien ya inicio de inmediato las indagaciones correspondientes para esclarecer los hechos.