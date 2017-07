Por Patricia Moreno Sánchez

Rey David García dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz de la Volkswagen, rechazó que haya un atraso en la entrega de su emplazamiento a huelga, ante la empresa alemana y ante las autoridades laborales.

Aseguró que este pliego petitorio se entregará en tiempo y forma, al indicar que el emplazamiento a huelga vence el 18 de agosto.

“El emplazamiento vence el 18 de agosto por lo que estamos en tiempo para hacer este trámite, tenemos hasta el 18 de julio para presentarlo” refirió García Avendaño.

Recordó que la propuesta de les trabajadores, que se definió en asamblea s divisionales es del 12 por ciento directo al salario, que dijo es a negociar, pero insistió que no se aceptara un incremento salarial menor al índice inflacionario.

Señaló que este año, solo corresponde a la revisar salarial, no obstante dijo que ello no permita que se puedan tratar otros temas laborales.

El líder sindical reiteró que no hay paros técnicos en la empresa automotriz, y agregó que los empresarios que afirman que se lleva a cabo un paro técnico en la firma alemana, están equivocados.

“En la Volkswagen no hay paros técnicos, solo son vacaciones, los empresarios que afirman que hay paros, es porque no trabajan en la Vocho” aseveró el dirigente.

Recordar que hace días Horacio Peredo Elguero presidente de CANACINTRA reveló que se llevaría un paro técnico en el área del Jetta en la Volkswagen de 8 días, y que se estima habrá otros paros escalonados.