Por Jesús Lemus/Puebla

El alcalde de Huitzilan de Serdán, Bartolomé Manzano Hernández, anunció que buscará contratar escoltas ante los problemas de inseguridad y que derivaron en el asesinato de su antecesor, Miguel Hernández Pasión.

Así lo declaró en el desarrollo de la sesión del Congreso del Estado de Puebla, donde los diputados le tomaron protesta como nuevo presidente municipal de Huitzilan de Serdán.

Dijo que no tiene miedo de ocupar la posición de alcalde, sin embargo sentenció que no está de más contratar a la referida escolta, aunque no especificó de cuantos elementos se integraría la misma.

Sobre la investigación para aclarar el asesinato de su antecesor, el nuevo alcalde señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tiene muchos avances sobre estos lamentables hechos que afectaron a su antecesor y permitan detener a los asesinos Hernández Pasión.

“Con la Fiscalía General del Estado no hay mucho avance, tienen pruebas contundentes, pero nada que permita agarrar a los delincuentes intelectuales del asesinato del alcalde de Huitzilan de Serdán”, sentenció.

Asimismo, puntualizó que el municipio de Huitzilan de Serdán tiene un poco más de 30 policías que se encargan de la seguridad de quienes radican en esta demarcación.

Cabe señalar que el suplente de Hernández Pasión rechazó ser alcalde de la región, bajo el argumento de que por su edad y que es de 66 años no podría ocupar el puesto de edil y; por lo tanto, se decidió que Bartolomé Manzano, quien era secretario de Gobernación, asumiera la encomienda.