Por Patricia Moreno Sánchez

Las amas de casa denuncian que los precios de los productos de la Canasta Básica está por las “nubes”. Aseguran que desde el año pasado todos los productos alimentarios además de verduras y legumbres aumentaron de precio de uno a dos pesos, y este año con el pretexto del alza a los precios de la Gasolina, los precios se “dispararon”.

La Señora Elia quien hacia compras en el mercado 5 de Mayo, aseguró que ya no le alcanza el gasto para comprar lo necesario para la comida diaria.

“Yo no sé qué hacer, mi esposo no gana mucho y yo le ayudo con algunos trabajos de costura o lavado, pero ya no nos alcanza el hasta, mire nomas llevo una pasta y un poco de jitomate y tortillas y ya”.

Mientras que la señora Clara aseguró que sus hijos le dan su gasto pero de ahí tiene que pagar la renta, luz y otros gastos y le queda poco para su mandado.

“Solo vengo por medio kilo de frijol, y tortillas para tener para comer, ya no alcanza para nada, para nada” aseguró con tristeza .

De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadística (INEGI) en la primera quincena de febrero, los precios del tomate, el limón, incrementaron un 13 por ciento.

En tanto que los alimentos cocinados incrementaron 1.51 por ciento, el gas doméstico natural 5.75%. la tortilla subió 0.89 por ciento.

En tanto que otros productos bajaron de precio como jitomate con un 19 por ciento, cebolla 13 por ciento y chile un 4 por ciento.