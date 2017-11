Por Jesús Lemus/Puebla

La versión “mediática” de que la Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a los presuntos asesinos de Manuel Hernández Pasión, ex alcalde de Huitzilan de Serdán, es algo que sabían desde hace un mes; por lo tanto, no es algo nuevo para aclarar el delito, declaró el vocero de Antorcha Campesina, Aquiles Montaño.

En entrevista exigió a la FGE, aclarar si los presuntos asesinos del ex alcalde que responden al nombre de Pablo Daniel N y Cristian N, están vinculados con el alcalde de Zacapoaxtla, Guillermo Lobato.

Argumentó que el cacicazgo de la Sierra Norte y que puede incluir a varios “actores políticos”, tienen demasiado poder para frenar la acción de la justicia con el objetivo de atrapar a los asesinos del ex munícipe Manuel Hernández Pasión.

Puntualizó que Antorcha Campesina sentenció que no bajará la guardia para que las autoridades correspondientes atrapen a estos sujetos identificados y que al parecer uno de ellos, es sobrino del alcalde de Zacapoaxtla, esto último que deberá confirmar la FGE.

“Casi todos los datos que dan a conocer, nosotros ya lo habíamos dicho, salvo los nombres porque nosotros queremos entorpecer la investigación y derive que los asesinos huyeron, queremos ser muy cuidadosos con nuestras declaraciones”, finalizó.