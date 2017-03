Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso local sigue valorando el perfil que se asignará para el Consejo de la Judicatura, mismo que deberá ser nombrado a más tardar este 15 de marzo, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui.

El también coordinador de los diputados del PAN, recordó que con base a la reforma que se hizo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, se deben elegir a 4 integrantes del consejo de la Judicatura, de los cuales uno será asignado por el Congreso del Estado.

Mencionó que en las últimas fechas, se han analizado dos perfiles de quien se evitó decir los nombres y quienes por decisión propia rechazaron la posición; por lo tanto, si no hay un acuerdo para este 15 de marzo, se decidirá que sea un diputado local quien esté en el Consejo de la Judicatura.

Destacó que las otras tres posiciones al interior del Consejo de la Judicatura, son elegidas por el gobierno del estado y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), este último a cargo de Roberto Flores Toledano.

Jorge Aguilar Chedraui reconoció que el Consejo de la Judicatura debió quedar instalado a finales de febrero, pero ante la situación del integrante que debe designar el Congreso del Estado, se decidió que dicho organismo quede a más tardar el 15 de marzo.

“No es un tema de falta de acuerdos, lo que pasa es que no hemos encontrado el perfil idóneo, la última opción que tenemos y no es por sonar peyorativo, es que sea uno de los diputados locales quien nos represente”.