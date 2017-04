Dulce Gómez

Cuando menos media centena de empleadas del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) se manifestaron a las afueras de la dependencia para exigir, una vez más, la destitución de su líder sindical, Salvador Pérez Xilotl, a quien señalaron de hacer malos manejos financieros al interior del gremio denominado “Ignacio Zaragoza”.

Afirmaron que el secretario general de este mismo grupo no ha declarado el destino de más de 3 millones de pesos, además de que lo acusaron de intervenir en descuentos salariales.

Desde las 7:00 horas de ayer las trabajadoras de barrido manual, denunciaron que Pérez Xilotl les ha estado cobrando cuotas por concepto de la caja de ahorro, dinero que a decir de las mismas lo usa para su enriquecimiento personal.

“Le exigimos a la autoridad que cumpla su palabra, nos aplican descuentos a nuestros raquíticos salarios de 500 pesos. Esto nos deja claro que asumió una postura de venganza a quienes se manifestaron y pidieron su cabeza porque lo desconocimos”, arremetieron.

A la par, relataron que el incremento del 4.5 por ciento a su salario, que en días pasados otorgó el alcalde capitalino, Luis Banck Serrato, no fue un logro del secretario general del sindicato “Ignacio Zaragoza”.

Diferencias al interior del sindicato no afectan el servicio de limpia en la Ciudad.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla (OOSL), informa que el servicio en la Ciudad se encuentra funcionando con normalidad.

Tras la protesta presentada la mañana de este jueves en las instalaciones operativas del Servicio de Limpia por parte de un grupo de trabajadores sindicalizados, es preciso resaltar que ello corresponde a asuntos internos del sindicato.

Además no se ha presentado ningún paro en el servicio de barrido manual o mecánico en la Ciudad.

Se enfatiza que el Ayuntamiento de Puebla, a través del OOSL, está pendiente de los acuerdos sindicales, respetando como siempre la autonomía sindical.

Asimismo, el Organismo informa que sus trabajadores no han tenido ningún descuento adicional sobre sus pagos y se ha mantenido de manera puntual la integridad de su salario, aplicando únicamente las deducciones y retenciones que de manera individual corresponden a cada trabajador, en estricto apego a la normatividad aplicable.

El OOSL consciente de la importancia del servicio de limpia, ejecutará las acciones que sean necesarias para que este asunto sindical no altere la normalidad del mismo.