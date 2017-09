Por Jesús Lemus/Puebla

El militante de MORENA y edil de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, manifestó que por el momento no contempla renunciar al partido y en caso de decidirlo, será una decisión que tome de manera grupal y no individual.

Así lo declaró en el encuentro con los medios de comunicación, luego de que Ricardo Monreal, jefe de la delegación Cuauhtémoc y personaje cercano a Espinosa Torres, anunciara que renunciará a MORENA, tras las anomalías que se vivieron en el proceso interno para elegir coordinadores organizacionales en México.

En este sentido, el alcalde de Cholula dijo que en los próximos meses estará analizando esa situación, dejando en claro que no decidirá por sí solo, sino que platicará con su grupo para tomar una decisión concreta sobre lo que se viene registrando en los últimos meses al interior de MORENA a nivel nacional y estatal.

“Hablé con Ricardo Monreal y le expresé mi solidaridad tras su decisión de dejar MORENA (…) Formamos parte de un equipo, no es una decisión de José Juan Espinosa, somos muchos los que desde hace varios años venimos apoyando a López Obrador y la decisión que se tome no será propia, sino de grupo”, mencionó.

Incluso Espinosa Torres no descartó que en su momento el ex rector de la UDLAP, Enrique Cárdenas Sánchez, pueda ser traicionado por la estructura de quienes hoy “se sienten dueños de MORENA” en el estado de Puebla, en caso de que amarre la candidatura a la gubernatura de Puebla en 2018.

Asimismo, condenó la actitud asumida por MORENA en Puebla, el cual pareciera, dijo, que se están “poniendo de cabeza” rumbo al 2018 y que de continuar con dicha actitud, se entregarán a los partidos en el poder, todos los esfuerzos necesarios para tratar de ganar los diversos puestos que estarán en disputa para las elecciones entrantes.