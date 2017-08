Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso del Estado de Puebla perfila una sesión extraordinaria para avalar temas importantes, como sería la enajenación del predio que alberga La Célula y que se edifico en el gobierno del ex mandatario poblano, Mario Marín Torres.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Jorge Aguilar Chedraui, quien señaló que todavía se está especificando la fecha para la referida sesión extraordinaria.

Cabe señalar que desde hace 10 años, se encuentra inhábil esta zona de Libres- Oriental que fue construida por el ex mandatario poblano Mario Marón Torres, luego de fracasar los proyectos para instalar el nodo logístico intermodal denominado “La Célula”; por lo tanto, ahora se pretende usar para la instalación de industrias de acuerdo a la propuesta del gobernador Antonio Gali Fayad.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, mencionó que otros temas que se avalarán en la sesión extraordinaria, son la designación de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y la reforma a la ley de Datos Personales.

Cabe recordar que María de Lourdes Dib, David Paz Moreno y Alfonso Siriako Guillén Almarguer, son la terna que propuso el gobernador, Antonio Gali Fayad, para conformar el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Estamos planchando, permítame usar palabra, una agenda con la Secretaría General de Gobierno sobre posibles iniciativas que se avalarían en una sesión extraordinaria, todavía no hay una fecha en especifico, pero es muy probable que esta se lleve a cabo a la brevedad”, mencionó.

NO HAY QUE POLARIZAR UNA FOTOGRAFÍA DE REDES SOCIALES

En otro tema el diputado local del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, pidió no polarizar la fotografía de redes sociales, donde se observa al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas con Othón Muñoz Bravo, alias El Cachetes en lo al parecer fue una cabalgata.

Consideró que los actores políticos se toman muchas fotografías con diversas personas y no por ello, debe existir un vínculo entre el ex mandatario poblano y el delincuente que fue detenido por La Marina.

Es importante recordar que este delincuente cayó el pasado domingo, después del operativo que llevó a cabo La Marina con elementos de la Fiscalía General del Estado en el fraccionamiento “El Secreto”, ubicado en Lomas de Angelópolis.