• Esto ocurrió en un terreno cercano a su domicilio en Cuautlancingo; el hombre salió a cortar unas ramas de pirul pero ya no volvió.

• Sus propios familiares fueron los que lo encontraron sin vida y lo sacaron del pozo; después dieron aviso a las autoridades ministeriales.

Odilón Larios Nava.- La caída dentro de un pozo de 30 metros en Cuautlancingo, cobró la vida de un ancianito de 74 años de edad. Según refirieron sus familiares había salido a cortar unas ramas de pirul y ya no volvió, al buscarlo lo encontraron muerto dentro del pozo, por lo que ellos mismo lo sacaron y después dieron aviso a las autoridades.

Fue el domingo por la tarde cuando el hombre salió de su casa a cortar las ramas de pirul y ya no volvió. Horas después tras una leva búsqueda sus familia lo encontró dentro de un pozo de agua ubicado en un terreno baldío ubicado en las calles Potrero y Nuevo León, en Cuautlancingo, muy cerca de donde tenía su domicilio el ahora occiso.

El septuagenario fue identificado como Francisco Flores Morales, de 74 años de edad, salió a cortar unas ramas de un árbol de pirul pero no volvió. Por ello se alertaron y así es como llegaron hasta el sitio en donde se encuentra el pozo y se percataron que el hombre había caído en él.

No dudaron en meterse para rescatarlo, lograron sacarlo pero ya era demasiado tarde el abuelito había muerto. Es por ello que dieron parte a las autoridades. Acudieron para realizar las diligencias del levantamiento del cadáver los ministeriales de San Pedro Cholula, quienes dieron inicio a la carpeta de investigación 19234/2017.