ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

El fin de semana pasado, el presidente municipal Luis Banck Serrato anuncio en la primera sesión de Cabildo del año, que este no era momento para la instalación de parquímetros en el Centro Histórico y otras zonas que se habían planteado, los cuales estarían en marcha ya en breves semanas.

Tampoco se establecerá el sistema de fotomultas, también en el Centro Histórico e incluso hasta la 31 oriente-poniente pues a todas luces esto sería un golpe más a la economía de las familias poblanas, que al igual del resto del país, se va sintiendo ya el efecto del alza a las gasolinas y al resto de servicios y productos básicos.

La verdad es que es de destacarse la sensibilidad del alcalde para saber interpretar los tiempos y no dar más motivos para mermar los ya alicaídos bolsillos de las familias poblanas, sobre todo en temas tan controversiales como los parquímetros y las fotomultas.

En otros municipios como San Pedro Cholula, sí se instalaron ya desde hace un par de semanas.

Ya por la tarde, el ayuntamiento dio a conocer en su página, el detalle de la declaración patrimonial del alcalde, en pro de la transparencia.

Muy buenas noticias sobre la recuperación del arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, quien se enceuntra estable aún en el hospital y su restablecimiento total le llevará varias semanas más.

Desde el pasado domingo ya se notaba su semblante cansado e incluso con un derrame en el ojo derecho, lo que tal vez podría indicar ya un problema de la presión arterial.

El presidente del Instituto Electoral del Estdo quiso navegar de a muertito con ea declaración de que no podrían bajarse sus sueldos, sobre todos los consejeros, porque ello requiere de un trámite engorroso en el Congreso del Estado.

De inmediato le contestaron que esa modificación, se hace de volada, nada más esperan la solicitud especial que tenga que enviar el joven Herrera.

Al parecer, no les quedará de otra.