• Los testigos acusaron a dos uniformados presuntamente de la policía municipal, un hombre y una mujer.

Odilón Larios Nava.- Dos policías, un hombre y una mujer, presuntamente pertenecientes al municipio, son señalados de haber baleado a un varón en la colonia El Salvador. Según los testigos y acompañantes del herido, los policías pretendían correrlos ya que estaban en la calle, donde duermen, y como contestaron que no se retirarían porque no estaban cometiendo ningún delito o falta administrativa se molestaron y dispararon contra un hombre de 25 años el cual recibió dos balazos, por los cuales se encuentra hospitalizado.

Lo anterior lo confirmaron fuentes policiales, con un reporte que hicieron llegar a este diario. En dicho reporte se indica que los hechos ocurrieron cerca de las 01:20 horas de este jueves, que fue cuando los números de emergencias recibieron una llamada que señalaba que en la calle Maximino Ávila Camacho y 14 Sur, de la colonia El Salvador, había un hombre herido de bala.

Cuando las patrullas y la ambulancia de Cruz Roja 280, llegaron al lugar encontraron a un hombre con un balazo en el brazo derecho y otro a la altura de las costillas, también del lado derecho.

Seis hombres más acompañaban al lesionado, estos fueron los que dijeron a las autoridades que estaban en la calle porque ahí duermen. En el reporte policial se indica que estos hombres refirieron que: “llegó una camioneta de la policía municipal, color blanco, de las nuevas, se bajan una mujer y un hombre uniformados de policía y les piden que se retiren del lugar”.

Los hombres que entrevistaron las autoridades, indicaron que dijeron a la mujer y al hombre policía que no se iban a retirar porque no estaban haciendo nada malo. Por lo que al escuchar la respuesta negativa, le disparan al masculino de nombre Daniel Valencia de la Rosa, de aproximadamente 25 años de edad, inmediatamente después el hombre y la mujer con uniformes de policías escaparon.

Daniel Valencia, el lesionado fue trasladado por los paramédicos de Cruz Roja al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, donde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para iniciar las investigaciones del caso.