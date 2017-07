Por Jesús Lemus/Puebla

El Congreso local no emitirá comentarios ante posturas radicales que cuestionan el papel de los diputados locales, sobre la selección de los nueve notables que participarán en los trabajos para integrar el Comité de Participación ciudadana.

Así lo declaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, luego de señalar que todo el procedimiento estuvo transparentado.

Destacó que las comparecencias de los aspirantes a integrar la comisión seleccionadora, fue transparentado y; prueba de ello, son las comparecencias que sirvieron para saber sus puntos de vista sobre los trabajos que ayudarían al Comité de Participación Ciudadana y que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aclaró que el Poder Legislativo no tiene nada que esconder sobre este procedimiento y; por lo tanto, los interesados en identificar como estuvieron los votos para elegir a los nueve notables, lo pueden saber en el momento que lo soliciten al Congreso.

“Transparentamos con gusto la votación, todo este procedimiento ha sido transparente desde diciembre del año pasado, desde ese mes veníamos hablando del asunto, nada se logrará con posturas radicales y por lo tanto, no emitiremos pronunciamientos a este tipo de cosas”, sentenció.

Cabe señalar que la principal crítica hacia el Congreso del Estado de Puebla, se concentra una vez que dejó fuera a los rectores de la UAPEP e IBERO, José Baños Ardavín y Fernando Fernández Font, respectivamente.

Y es que estos dos personajes, se han caracterizado por las críticas que lanzan al gobierno estatal a raíz de diversas problemáticas registradas en Puebla, como es el asunto de los feminicidios.