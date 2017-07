Por Jesús Lemus/Puebla

Los que presionan al PRI estatal y nacional para que sea una consulta a la base el método para elegir al candidato a la gubernatura de Puebla, únicamente pierden su tiempo, dijo el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, José Olvera Acevedo.

Así lo declaró ante el activismo político que mantiene el sub secretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien realiza recorridos por todo el estado de Puebla para juntar 500 mil firmas que permitan solicitar al PRI nacional que en Puebla se elija la consulta a la base para designar al candidato que competirá por el gobierno estatal.

De esta manera, el también senador de la República, señaló de forma tajante, que el único facultado para elegir el método de selección de candidatos a un cargo público, será en su momento el Consejo Político Estatal y ello viene establecido en los propios estatutos.

Cabe recordar que los estatutos del Revolucionario Institucional, establecen que sea por consulta a la base, asamblea de delegados o designación directa del PRI nacional la selección de candidatos, este último cuando no haya acuerdos en los estados para elegir a sus abanderados.

Puntualizó que los interesados en un cargo público tampoco están impedidos en buscar el consenso necesario entre los integrantes del Consejo Político, a fin de elegir un método en específico para la selección de abanderados rumbo al 2018.

“Dejar en claro, no vamos a regañar gente, simplemente la instancia el Consejo Político Estatal determinará el mecanismo para la selección interna. Quien tenga aspiraciones que platique con los integrantes del consejo político para lograr un acuerdo en especifico”.

Asimismo, advirtió que los aspirantes en aparecer en las boletas electorales el otro año, también serán responsables de la promoción que pudieran hacer y que sea interpretado como acto anticipado de campaña por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Es importante recordar que el INE estableció lineamientos para evitar que los interesados en el 2018 y líderes de partidos, aparezcan en revistas, espectaculares, libros o spots de radio y televisión que se interpreten como actos anticipados de campaña.