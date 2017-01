Padre Nacho*

De las 43 personas que hasta este día han ocupado la presidencia de los Estados Unidos de América ( porque Grover Clevelland lo fue dos veces, de 1885-89 y de1893-1897), podemos destacar a seis que le apostaron a la expansión territorial y económica de allá, en detrimento de nuestro atribulado país mexicano. Leamos de ellos un resumen muy breve:

1. Thomas Jefferson ( 1801-1808): recibió información física y económica de la entonces Nueva España por medio de Don Andrés del Río ( además descubridor del elemento químico Vanadio de la Tabla Periódica de Mendeleiev y Meyer) . Con estos datos de la riqueza de entonces sobre todo en oro y plata, se comenzó a planear la imposición del llamado “Destino Manifiesto”. Entre otras realidades se fundó la academia militar “West point”, en 1802, para formar a sus cuadros militares para las invasiones militares del noreste yanqui…¡En nuestro país la primera academia militar ( en San Carlos, Perote, Veracruz) fue 20 años más tarde!

2. James Monroe (1817-1825): presionó a España con el tratado Adams-Onís para agregar a la Unión Americana la península de Florida. Además, manifestó públicamente la doctrina que conlleva su apellido: “America for americans”, es decir, “El continente americano sólo para ellos y ya no para Europa”.

3. Andrew Jackson ( 1829-1837). Luchador fiero contra los ingleses y adverso a muchas tribus de “pieles rojas” ( cheroquis, creek, seminolas y chotaw desplazados hacia Oklahoma y al oeste por el “sendero de las lágrimas”). En su mandato presidencial se favoreció la separación de la antigua Tejas mexicana a la Texas norteamericana en 1836, y anexionada a Estados Unidos en 1845.

4. James Knox Polk ( 1845-1849): a pesar de la oposición justa de Abraham Lincoln, Abel Livermore, Luis Thoreau y otros para invadir a México, este presidente norteamericano apoyó la invasión hacia México por tres frentes simultáneos: por California con el Gral. Kearney, por tierra regiomontana con el Gral. Zacarías Taylor y por mares veracruzanos y tabasqueños con el Gral. Winfield Scott…El 2 de febrero de 1848, con la firma de los “Tratados de Amistad y Límites” ( ¿) o de Guadalupe-Hidalgo, ellos se anexaron más de 2 millones de kilómetros cuadrados…¡México se quedó con apenas casi dos millones! ¡Perdimos más de la mitad del territorio nuestro! Este undécimo presidente norteamericano ha sido el más expansionista de todos ellos en su historia.

5. Franklin Pierce ( 1853-1857): en el primer año de su período presidencial ( 13 de diciembre de 1853), ante otra posible y casi inminente invasión militar contra México, nuestro país tuvo que “venderles” La Mesilla”, cediendo gran parte del norte de Sonora y de Chihuahua con 76 mil y tantos kilómetros cuadrados, es decir poco más del doble del territorio del Edo. De Puebla, que contiene 34.303.

6. Ulysses Simpson Grant ( 1869-1877): vencedor norteño en la Guerra Civil ( 1861-1865), fue acusado de corrupción en su segundo mandato ( 1873-1877) y “exportó” o invirtió con socios empresarios grandes cantidades de dólares en México…¡Se logró el cambio estratégico y geopolítico para sustituir las invasiones militares por inversiones capitalistas aumentadas y presentes hasta el presente en las relaciones bilaterales México-Estados Unidos!

En consecuencia, lo que suceda entre nosotros y ellos con el Presidente No. 45, Donald Trump el viernes próximo, día 20 de enero,no será novedad, más bien más de lo mismo…”¡One more time!” Como dicen allá.

• José Ignacio González Molina ejerce su ministerio en el Infonavit San Jorge. Desde 1993 pertenece al H. Consejo de la Crónica de la Cd. de Puebla. Egresó de la Universidad Iberoamericana de la Cd. de México como historiador y difunde el programa “Suave Patria” en Radio Puebla ( antes SICOM) los martes de 6 a 7 p.m. , 105.9 F.M. Radio. TV. y podcast en www.puebla.mx