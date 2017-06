Por Jesús Lemus /Puebla

Cargos como el encabezar el ayuntamiento de Puebla, amerita que las autoridades estén las 24 horas al frente de esta posición y con ello lograr estrategias que garanticen la tranquilidad de los habitantes, declaró el diputado local de Movimiento Ciudadano, José Ángel Pérez García.

Así lo dijo por los recientes incidentes delictivos registrados en un restaurante de la capital poblana, donde dos personas fueron asesinadas al interior de este local luego de resistirse al asalto.

En este sentido, el también dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, condenó que Luis Banck Serrato, presidente municipal de Puebla, esté privilegiando sus giras por el interior del estado, en lugar de atender los temas de seguridad de la ciudad que gobierna.

Insistió que la presidencia municipal de Puebla, es un cargo de 24 horas y; por lo tanto, no hay las condiciones para que un funcionario municipal haga turismo político “en sus tiempos libres”, tal y como lo argumenta el propio Banck Serrato.

“El presidente municipal nos podrá decir que sus fines de semana o sus domingos los puede dedicar a lo que él quiera pero creo que no porque el funcionario público debe ser de 24 horas los 365 días del año y no puede ser alcalde de lunes a viernes y ciudadano de sábado a domingo”.

El diputado local de Movimiento Ciudadano, sentenció que si el munícipe ya decidió que desea aparecer en las boletas electorales del otro año, debería solicitar licencia en esta posición del ayuntamiento de Puebla y dejar a alguien que atienda las demandas de los ciudadanos en el tema de seguridad.

Adelantó que desde MC valorarán posibilidad de enviarle un exhorto al presidente municipal, para que defina su posición y espere los tiempos legales para pronunciarse formalmente si aspira a otro cargo de elección popular.