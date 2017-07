Dulce Gómez

Para la ejecución de proyectos, específicamente en materia de seguridad y obras públicas, el Ayuntamiento de Puebla podría recurrir a esquemas como la Asociación Público Privada (APP), el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), línea de crédito, arrendamiento, o incluso todas, indicó el presidente de la Comisión de Gobernación en el Cabildo, Oswaldo Jiménez López.

Lo anterior al cuestionarle sobre el tope de financiamiento por hasta 800 millones de pesos que en días pasados avaló el Cabildo por unanimidad, por iniciativa del presidente municipal, Luis Banck Serrato.

En este tenor, el cabildante dejó en claro que la Comuna sabe perfectamente las obras que se requieren y que son prioridad en la ciudad, en beneficio de los habitantes.

“Sabemos lo que se quiere, cuántas calles a pavimentar, cuantas patrullas, cámaras, lectores de placas. Se sabe en generales, pero no está definido en el mecanismo puede haber PPS, Línea de crédito, APP, incluso todas”, reiteró.

Pese a lo anterior, puntualizó que actualmente no se tienen los proyectos ejecutivos así como el mecanismo para aplicar los recursos, debido a que lo aprobado por sus homólogos únicamente fue la solicitud para un tope de financiamiento por hasta 800 millones de pesos.

Asimismo, el integrante del Cuerpo Edilicio lamentó que algunos sectores hayan criticado la solicitud del alcalde capitalino y sostuvo que es un claro ejemplo de “golpeteo político”.

“Me parece que no debería haber mayor debate, porque aparte se están diciendo cosas que no son ciertas, es decir, se está diciendo que no hubo la información comparativa de bancos e instituciones, pero eso es un paso después. Lo que aprobamos en Cabildo fue el techo de financiamiento, es decir la cantidad, solo eso y nada más. Cada proyecto va a pasar por el Cabildo, el proyecto y el mecanismo”, acotó.

A la par, sostuvo que en caso de dicho financiamiento sea avalado, cada uno de los proyectos deberá pasar por el análisis y en su caso aprobación del Cabildo.

“Se tendrán que acercar las empresas y nosotros analizaremos para ver si conviene. Se sabe en términos generales qué se quiere hacer con ese recurso, pero todavía no está definido el mecanismo”, finalizó.