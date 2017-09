Texto y Fotos: Carlos Linares Mendoza

QUIENES visitaron ayer Puebla fueron Sebastián Videla (Chileno) y Yered Manriquez (Kalopsia), para hablar sobre el nuevo reality show TODO CHILE SUENA, que estará arrancando próximamente en Chile.

Tras el éxito de varias emisiones televisivas a nivel mundial, el país sudamericano prepara lo que será el lanzamiento del reality show “Todo Chile Suena”, que reunirá a reconocidos artistas y talentos emergentes de la comunidad Chilena.

El odjetivo de “Todo Chile Suena” es fomentar y apoyar la música chilena potenciando a nuevos estilos y voces, en alguna región de ese importante país, que ha sido semillero de grandes festivales de música.

“Todo Chile Suena”, cuenta con importantes premios que impulsan y consolidan de manera profesional a nuevos talentos musicales de Chile.

El reconocido comunicador chileno “Heber Espinoza”, será el encargado de conducir tan importante proyecto que tendrá una duración de cincuenta minutos, por cada emisión que atrapará a millones de televidentes tanto en radio, televisión así como portal de internet, motivo por el cual hasta México ha llegado el lanzamiento de este proyecto.

“La idea de este programa nace bajo la necesidad de apoyar realmente la música chilena; tambiñen soy músico y en Chile las posibilidades de surgir como tal son casi nulas, estos ultimos años me he dedicado a viajar por Chile buscando nuevos talentos musicales y hemos encontrado muchas bandas y cantantes de gran calidad, pero desconocidos, ya que no cuentan con apoyo por parte de los medios de comunicación, es por esta razón que nació el proyecto –Todo Chile Suena- que será un suceso en Chile”, comentó Heber Espinoza, vía telefónica, quien será conductor de tan importante reality show que busca promover nuevos talentos musicales.

Por su parte Sebastian Vídela, visitó nuestras instalaciones de LA OPINIÓN DIARIO DE LA MAÑANA, para compartirnos su alegría por este proyecto “Carlos, yo me encuentro contento con este proyecto habrá un espacio para fomentar el talento poblano, pero si quiero decirte que las personas que participen en este reality deberán ser Chilenas”.

Quien resulte ganador tendrá como premio la grabación de su “Single” en Minga Record, productora de Americo, también se hará acreedor a la filmación de su video clip y por si fuera poco una extensa difusión a nivel nacional en medios asociados a dicho programa pero esto no es todo, el ganador de “Todo Chile Suena”, viajará a México, para hacer tour de medios, por citar algunas de las principales plazas de este país. La intensión será impulsar la música chilena por tierra azteca, que ha sido semillero de grandes talentos musicales.

Sobre el ganador “La idea es traerlo a México en diciembre y obvio estaremos aquí contigo en LA OPINIÓN, así como en Televisa, La Ke Buena, Síntesis, Extasís Digital, El Sol de Puebla, Radiorama y otros medios que nos han abierto gentilmente sus puertas para difundir este proyecto”.

La temporada tendrá una duración de tres meses, estará arrancando a principios de octubre, pero será en este mes cuando da inicio la promoción para buscar a los talentos que deberán ser parte de este importante proyecto chileno.

Sebastián Videla es un comunicador social de los más queridos en Chile, se encuentra en México para realizar una secuela de entrevistas en importantes medios de comunicación de este país, con la finalidad de dar a conocer en toda la República Mexicana este importante proyecto chileno que será de gran éxito, ya que están apostando todo tras la variedad de otros realitys shows a nivel mundial.

Por su parte Yered Manriquez comentó “Yo estaré viajando este fin de semana a Chile, para acompañar a Sebastián e unirme al proyecto, grabar algunas cosas y llevar material que con la productora donde estoy hemos filmado especial para este reality con Sebastián Videla que me invitó a este proyecto”.

Carlos: ¿Te gusta México?.- Claro, tanto que estoy pensando en venirme a vivir, es un país con mucha cultura, en Chile queremos mucho a los mexicanos, a artistas como Alejandro Fernández, así como he visto que ustedes quieren a chilenos como Los Bubkers, Mon Laferte y Kudai. Mencionó Sebastián.

Carlos: ¿Algo que quieras agregar?.- Invitar a todos tus lectores a que sigan nuestras redes sociales de “Todo Chile Suena”, y no se pierdan todo lo que estaremos haciendo con este reality show que esperemos les guste a los mexicanos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales del reality, también darte las gracias por el espacio que para mí como chileno es muy importante y espero volver pronto a Puebla que me gustó mucho. Concluyó el chileno Sebastián Videla (Vocero en México del reality show, Todo Chile Suena).

Cabe señalar que Heber Espinoza, será la persona responsable de conducir dicho reality, él es un comunicador con diez años de trayectoria, treinta años de edad y todo un profesional a su corta edad en importantes medios de comunicación de la televisión chilena. Heber trabajó con Felipe Camiroaga, ex animador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.