Por Jesús Lemus/Puebla

El ex presidente municipal de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, exigió al panista Eduardo Rivera Pérez, la reparación económica tras el daño moral que le provocó en los últimos años a raíz de supuestas críticas que lanzó a las obras que ejecutó como edil de la ciudad en 2002-2005.

Cabe señalar que el 8 de junio, Luis Paredes Moctezuma presentó una denuncia penal en contra del también ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, luego de que este según señaló que las obras ejecutadas hace años no fueron las idóneas para los poblanos.

Aunado a lo anterior, Luis Paredes Moctezuma condenó que Rivera Pérez haya emitido esa declaración el día que el Congreso del Estado de Puebla lo inhabilitó por 12 años, a raíz de las anomalías que cometió en su cuenta pública 2013.

Aclaró que su denuncia no tiene que ver con tintes políticos, una vez que el propio Rivera Pérez reconoció sus aspiraciones para buscar un cargo de representación popular en las elecciones de 2018.

Aclaró que lo único que busca de Rivera Pérez, es una disculpa pública, además de la reparación económica, una vez que lo difamó con el tema de las obras hechas en su momento como alcalde de Puebla en el periodo 2002-2005.

“Los único que busco es que me pida una disculpa pública, además de la reparación económica de esta situación que declaró en su momento. Mi denuncia no tiene ningún tinte político”, sentenció.

Aclaró que su postura en contra de Rivera Pérez, tampoco tiene la finalidad de lograr de forma personal, un nuevo cargo de representación popular y que en lo personal no aceptaría en caso de que se lo ofrecieran al interior del Partido Acción Nacional (PAN).

Cabe señalar que su declaración se desprendió, después de acudir a las instalaciones del Comité Directivo Estatal, donde refrendó su militancia como parte de la convocatoria que lanzó el PAN nacional a los simpatizantes de esta fuerza política.