+ Ahora sirven para extorsionar campesinos, acusa

Por Jesús Lemus/Puebla

Al menos cuatro Arcos de Seguridad que se instalaron en la administración estatal pasada, no funcionan y algunos de ellos se están “cayendo” en parte de su infraestructura, acusó el diputado local independiente, Julián Peña Hidalgo.

Lo anterior durante la comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, donde argumentó que estos Arcos de Seguridad que están fallando, se ubican en las zonas de Tehuacán, Palmar de Bravo, Huejoztingo y principalmente en la zona de Izúcar de Matamoros.

“No hay conocimiento de que se hiciera, por el contrario, hemos sabido que han pasado por ahí delincuentes que no se han detectado, armas no se han detectado, secuestros y los llamados huachicoleros”.

Incluso, el diputado local independiente, puntualizó que tiene reportes que estos Arcos de Seguridad en lugar de montar operativos para abatir los delitos, sirven como centros para extorsionar a los campesinos de las zonas.

Aunado a lo anterior, Peña Hidalgo consideró importante que la administración estatal a través de la Secretaría de Seguridad Pública, investigue que está pasando con los Arcos de Seguridad, mismos que tuvieron una fuerte inversión para su construcción.

Cabe recordar que la pasada administración estatal a cargo de Rafael Moreno Valle Rosas, destinó una inversión de 681. 8 millones de pesos para la construcción de seis arcos de seguridad en los municipios de Huejotzingo, Palmar de Bravo, Cuapiaxtla de Madero, Atlixco, Altepexi e Izúcar de Matamoros.