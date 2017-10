Por Jesús Lemus/Puebla

El Partido Encuentro Social demostró que vive un conflicto interno rumbo a las elecciones de 2018, principalmente entre el dirigente estatal, Raúl Barranco Tenorio e integrantes del comité municipal de esta fuerza política.

Lo anterior se originó -en primer lugar-, en el encuentro con los medios de comunicación, donde el líder estatal, Raúl Barranco Tenorio, calificó de “apócrifo” al comité municipal del partido que supuestamente está a cargo de Luis Ernesto Rojas y que este miércoles dijo que 20 mil militantes respaldarán a MORENA y Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Raúl Barranco Tenorio argumentó que ese comité municipal fue renovado el pasado mes de septiembre; por lo tanto, el nuevo líder político de Encuentro Social en Puebla capital es Ranulfo Rodríguez.

Señaló que será la dirigencia nacional del partido político, el que decida qué pasará con los disidentes que supuestamente respaldan el proyecto político de López Obrador y quien se perfila como el candidato presidencial el otro año.

Minutos más tarde, los integrantes del comité municipal y que según está liderado por Luis Ernesto Rojas, quisieron irrumpir la rueda de prensa de su líder estatal, Raúl Barranco Tenorio que se ofreció en un restaurante del Centro Histórico.

Sin embargo, estos inconformes no lograron entrar al comercio establecido y; desde la vía pública, gritaron una serie de consignas en contra del dirigente estatal, a quien calificaron de omiso por malversación de recursos públicos, además de no generar diálogo con la militancia para 2018.

Destacó que su comité municipal no puede ser calificado de apócrifo, cuando hay un acta constitutiva que los certifica que dicho organismo político tiene una vigencia de tres años y que todavía no culmina.