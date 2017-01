Dulce Gómez

El saqueo y el cierre de establecimientos que ocurrió durante la tarde-noche el pasado 5 de enero derivaron en pérdidas económicas de aproximadamente 120 millones de pesos para los afiliados a Asociación de Centros Comerciales de Puebla (ACECOP).

En este contexto, el presidente de esta organización, Andrés de la Luz Espinosa, informó que las plazas comerciales Periplaza y Centro Sur fueron las afectadas, principalmente esta última.

El representante de empresarios apuntó que los actos de rapiña también provocaron el cierre temprano de negocios por lo que lamentó que esto ocurriera en la víspera de Día de Reyes.

Andrés de la Luz abundó que las pérdidas económicas corresponden a daños estructurales y falta de ventas durante las últimas actividades de Navidad. No obstante, compartió que actualmente todos los centros comerciales afiliados a esta asociación están resguardados por personal policial de las corporaciones estatal y municipal, además por elementos Ministeriales.

Por lo anterior, denunció que tras los saqueos y cierre de establecimientos, las pérdidas económicas fueron de alrededor de 120 millones de pesos.

“Yo creo que más de 120 millones, no sólo por lo que se robó, se perdió, sino por lo que ya no se pudo desplazar, que es incuantificable”, expuso.

Respecto al caso de la plaza comercial Angelópolis, de la Luz Espinosa señaló que fueron desplegados elementos policiacos municipales, y es que desde el pasado 5 de enero, a través de las redes sociales se conformó un grupo de WhatsApp para convocar a la población a saquear los locales ubicados al interior.