Por Jesús Lemus/Puebla

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) planteará sanciones a los presidentes municipales de diversas regiones que en los últimos días se han negado a pagar el salario a sus regidores y que de continuar con esta actitud, podrían ser destituidos de la posición que encabezan, dijo el presidente del organismo, Adrián Rodríguez Perdomo.

En entrevista, el funcionario electoral detalló que al menos tienen tres casos registrados en las zonas de Jolalpan, Coronango y Juan C. Bonilla, donde los alcaldes se niegan a pagar los respectivos salarios.

Destacó que no solo se trata del salario quincenal que deben recibir los regidores, sino también las prestaciones y aguinaldos retenidos a estos funcionarios que representan a diversas fuerzas políticas.

Rodríguez Perdomo señaló que si los ediles no acatan la orden emitida desde hace casi un mes, notificarán al Congreso de Puebla para que inicie un procedimiento sancionador que podría derivar en la destitución.

Una vez que se resuelve la sentencia pasan varios días en lo que se les notifica a las partes y si vemos que no han cumplido entonces en ese momento existe un incidente”, aseguró.

Es importante recordar que en el caso del municipio de Jolalpan, el acalde Antonio Javana García, tiene que resarcir el daño a cinco regidores, equivalente a 1.2 millones de pesos, lo que representa el adeudo de año y medio de trabajo.